Оскар Колласо vs Джейсон Вейсон (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн

Непобедимый доминатор минимального веса готовится к очередной защите поясов! Оскар Колласо завоевал титул WBO более двух лет назад и отстоял его аж пять раз! А в 2024 году забрал еще и чемпионство WBA Super. Такими темпами пуэрториканец станет абсолютным чемпионом мира и войдет в рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории, но для начала необходимо разобраться с филиппинским претендентом – Джейсоном Вейсоном, который занимает седьмое место в топе минимального дивизиона WBO.



