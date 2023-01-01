Она много лет не была главной героиней (мультсериал, 2023) сезон 1 смотреть онлайн

Сюжет

Когда северные варвары нападают на северный город Бай Чэн, защитник Бай Чэн, Танг Яо, оказывает отчаянное сопротивление, но его превосходят числом и он погибает, кроме его второй дочери, Танг Инг, которая выживает. Горе Танг Инг усугублялось тем, что ее отец погиб на службе своей стране, будучи обвиненным в сотрудничестве с врагом. Чтобы отомстить за смерть отца, Танг Ин отправляется в Киото, но обнаруживает, что все далеко не так просто. Неужели Юань Ланг, второй принц королевства Великая Ци, который уже более десяти лет находится в заложниках, связан с северными варварами? Почему женщина, выдававшая себя за нее, так странно похожа на нее? Что за история с иностранцем, о котором говорит Яо Нян из Теневого министерства? А что насчет странных и знакомых воспоминаний, которые внезапно появляются? Слишком много загадок ждут ответа!



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