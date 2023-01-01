Она много лет не была главной героиней (мультсериал, 2023) сезон 1 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+20 мин
Она много лет не была главной героиней
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+22 мин
Она много лет не была главной героиней
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+22 мин
Она много лет не была главной героиней
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+21 мин
Она много лет не была главной героиней
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+22 мин
Она много лет не была главной героиней
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+19 мин
Она много лет не была главной героиней
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+21 мин
Она много лет не была главной героиней
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+23 мин
Она много лет не была главной героиней
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 18+23 мин
Она много лет не была главной героиней
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 18+22 мин
Она много лет не была главной героиней
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 18+22 мин
Она много лет не была главной героиней
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 18+20 мин
Она много лет не была главной героиней
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 18+22 мин
Она много лет не была главной героиней
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 18+21 мин
Она много лет не была главной героиней
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 18+22 мин
Она много лет не была главной героиней
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 18+22 мин
Она много лет не была главной героиней
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
Сюжет
Когда северные варвары нападают на северный город Бай Чэн, защитник Бай Чэн, Танг Яо, оказывает отчаянное сопротивление, но его превосходят числом и он погибает, кроме его второй дочери, Танг Инг, которая выживает. Горе Танг Инг усугублялось тем, что ее отец погиб на службе своей стране, будучи обвиненным в сотрудничестве с врагом. Чтобы отомстить за смерть отца, Танг Ин отправляется в Киото, но обнаруживает, что все далеко не так просто. Неужели Юань Ланг, второй принц королевства Великая Ци, который уже более десяти лет находится в заложниках, связан с северными варварами? Почему женщина, выдававшая себя за нее, так странно похожа на нее? Что за история с иностранцем, о котором говорит Яо Нян из Теневого министерства? А что насчет странных и знакомых воспоминаний, которые внезапно появляются? Слишком много загадок ждут ответа!
Сериал Она много лет не была главной героиней 1 сезон смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.