Она много лет не была главной героиней (мультсериал, 2023) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Исторический аниме-сериал о дочери оклеветанного генерала, решившей во что бы то ни стало восстановить репутацию отца. Действие завязывается в городе Байчэн на северной границе империи Даци. Тан Ин, дочь генерала Тан Яо, чудом выживает, когда Байчэн атакует войско захватчиков. Все дорогие ей люди, включая отца, который всеми силами старался отразить атаку, мертвы. Это разбивает девушке сердце, но еще больнее становится, когда Тан Ин узнает, что отважного Тан Яо, погибшего за родину, записали в предатели, обвинив в сговоре с врагом. Героиня отправляется в столицу империи, чтобы восстановить справедливость и вернуть отцу доброе имя, но задача оказывается сложнее, чем она предполагала.



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