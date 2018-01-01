Wink
Охотники за наживой (по версии Кураж-Бамбей)
1-й сезон

Охотники за наживой (по версии Кураж-Бамбей) (сериал, 2017) сезон 1 смотреть онлайн

2017, Bounty Hunters 7 серий
Боевик, Приключения18+

О сериале

Британский сериал, мастерски балансирующий между полицейской драмой и ситкомом, стал еще остроумнее благодаря озвучке по версии Кураж-Бамбей. В центре сюжета — колоритная парочка частных сыщиков, которым судьба подкидывает поистине уникальные приключения — опасные, но до смешного нелепые.

Страна
Великобритания
Жанр
Комедия, Боевик, Приключения

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.1 IMDb