Охотники за наживой (по версии Кураж-Бамбей)
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Охотники за наживой (по версии Кураж-Бамбей)

Охотники за наживой (по версии Кураж-Бамбей) (сериал, 2017) смотреть онлайн

2017, Bounty Hunters 2 сезона
Боевики, Комедии18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Британский сериал, мастерски балансирующий между полицейской драмой и ситкомом, стал еще остроумнее благодаря озвучке по версии Кураж-Бамбей. В центре сюжета — колоритная парочка частных сыщиков, которым судьба подкидывает поистине уникальные приключения — опасные, но до смешного нелепые.

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Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.1 IMDb