Охотники за наживой (по версии Кураж-Бамбей) (сериал, 2017) смотреть онлайн
2017, Bounty Hunters 2 сезона
Боевики, Комедии18+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Британский сериал, мастерски балансирующий между полицейской драмой и ситкомом, стал еще остроумнее благодаря озвучке по версии Кураж-Бамбей. В центре сюжета — колоритная парочка частных сыщиков, которым судьба подкидывает поистине уникальные приключения — опасные, но до смешного нелепые.
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Информация
СтранаВеликобритания
ЖанрыКомедии, Боевики, Приключения
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
6.1 IMDb
- ТМРежиссёр
Тоби
МакДональд
- ДУАктёр
Джек
Уайтхолл
- Актриса
Рози
Перес
- КОАктёр
Кристиан
Очоа
- ЧУАктриса
Чарити
Уэйкфилд
- ДАктёр
Джи-Род
- БДАктёр
Брэдли
Джеймс
- ЭААктриса
Эмбер
Ага
- ДБАктёр
Док
Браун
- ФССценарист
Фредди
Сайборн
- АКСценарист
Адам
Кэй
- ФСПродюсер
Фредди
Сайборн
- ФКПродюсер
Филиппа
Катт
- ТФОператор
Тим
Флеминг
- БФКомпозитор
Бен
Фостер
- НФКомпозитор
Ник
Фостер