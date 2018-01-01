Wink
Обама: В погоне за более совершенным союзом
1-й сезон

Обама: В погоне за более совершенным союзом (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн

4.42021, Obama: In Pursuit of a More Perfect Union 3 серии
Документальный18+

О сериале

Документальный проект, рассказывающий о жизненном пути Барака Обамы. От раннего детства до статуса президента США — многосерийный фильм покажет главные этапы становления выдающегося человека, который продолжает вдохновлять людей по всему миру. Конечно, «Обама: в погоне за более совершенным союзом» затронет и расовую тему, которая неразрывно связана со всем, что Барак делал и делает до сих пор.

Страна
США
Жанр
Документальный

Рейтинг

6.7 IMDb