4.42021, Obama: In Pursuit of a More Perfect Union 1 сезон
Документальные18+
Этот сериал пока недоступен
Обама: В погоне за более совершенным союзом (сериал, 2021) смотреть онлайн
Сюжет
Документальный проект, рассказывающий о жизненном пути Барака Обамы. От раннего детства до статуса президента США — многосерийный фильм покажет главные этапы становления выдающего�ся человека, который продолжает вдохновлять людей по всему миру. Конечно, «Обама: в погоне за более совершенным союзом» затронет и расовую тему, которая неразрывно связана со всем, что Барак делал и делает до сих пор. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.
Все сезоны сериала Обама: В погоне за более совершенным союзом смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаСША
ЖанрыДокументальные
Рейтинг
6.7 IMDb