Новые люди (сериал, 2017) сезон 1 смотреть онлайн

Новые люди. Сезон 1
Новые люди
1-й сезон

Новые люди (сериал, 2017) сезон 1

2017, Новые люди. Сезон 1 6 серий
Документальный16+

1-й сезон

О сериале

Каждый день они пытаются увидеть невидимое. Узнать то, чего никто до сих пор не знал. Приблизить будущее и продлить жизнь. Герои новой программы – молодые учёные, которых можно назвать будущим российской науки. О создателях инноваций, научных рекордах, технологиях будущего в проекте «Новые люди».

Страна
Россия
Жанр
Документальный

