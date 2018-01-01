Нездоровый сезон (сериал, 2016) сезон 1 смотреть онлайн

Почему мы болеем каждый год и, как правило, всегда в одно, и тоже время? Кого-то мучает аллергия в период цветения растений, кто-то чувствует себя разбитым от весеннего авитаминоза, одни впадают в апатию с наступлением жары, другие страдают с наступлением осени и холодов. Просто наш организм вынужден жить и приспосабливаться к условиям климата, к постоянно меняющейся погоде и смене времен года. В каждом сезоне у всех нас свои собственные болячки и проблемы. Проект из нескольких серий расскажет о самых разных заболеваниях и метаморфозах нашего организма, связанных с переменой погоды и наступлением нового времени года.



Сериал Нездоровый сезон 1 сезон смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.