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Невидимые герои
1-й сезон

Невидимые герои (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн

2019, Invisible Heroes 6 серий
Драма, Биография18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

1973 год. Финского дипломата с женой командируют на работу в Чили как раз во время переворота, организованного хунтой Пиночета.

Страна
Чили, Финляндия
Жанр
Исторический, Драма, Биография

Рейтинг

7.7 IMDb