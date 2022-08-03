Невидимые герои
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Невидимые герои

Невидимые герои (сериал, 2019) смотреть онлайн

2019, Invisible Heroes 1 сезон
Драма, Биография18+

Этот сериал пока недоступен

О сериале

1973 год. Финского дипломата с женой командируют на работу в Чили как раз во время переворота, организованного хунтой Пиночета.

Страна
Чили, Финляндия
Жанр
Исторический, Драма, Биография

Рейтинг

7.7 IMDb