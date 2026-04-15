Необузданная страсть холодного мужчины (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн

Героиня Цзян Яо переживает двойное предательство – в карьере и в любви. В этот трудный момент она встречает холодного и отстранённого Сун Чжисяня. Сначала их связывают лишь мимолётные отношения, но постепенно случайное влечение перерастает в искреннее чувство. На фоне офисных интриг, мести и семейных противостояний они преодолевают все преграды, чтобы обрести настоящее счастье вместе.

