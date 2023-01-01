Нелюбимая невестка. Сезон 1
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Нелюбимая невестка
1-й сезон

Нелюбимая невестка (сериал, 2023) сезон 1 смотреть онлайн

9.22023, Нелюбимая невестка. Сезон 1 4 серии
Мелодрамы18+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Анна пережила личную трагедию — в автокатастрофе погиб ее супруг. Оставшись вдвоем с маленьким сыном, женщина сталкивается с врагом в лице свекрови. Властная, влиятельная женщина намерена забрать ребенка у вдовы своего сына.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Мелодрамы

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