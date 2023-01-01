Небесный суд. Продолжение. Сезон 1
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Небесный суд. Продолжение
1-й сезон

Небесный суд. Продолжение (сериал, 2014) сезон 1 смотреть онлайн

9.12014, Небесный суд. Продолжение. Сезон 1 4 серии
Драмы, Русские18+
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Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Участок, на котором работают герои, подвергнется суровой проверке. Верховная Инквизиция должна аттестовать прокуроров и адвокатов, а набравшего минимальное количество баллов — отправить в Сектор Раздумий. Андрей и Веня умудряются мгновенно настроить против себя Верховного проверяющего.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Русские, Драмы

Рейтинг

6.4 IMDb