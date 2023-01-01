Небесный суд. Продолжение (сериал, 2014) смотреть онлайн

Сюжет

Во втором сезоне «Небесного суда» Участок, на котором работают наши герои, подвергнется суровой проверке. Верховная Инквизиция должна аттестовать прокуроров и адвокатов, а набравшего минимальное количество баллов – отправить в Сектор Раздумий. Стоит ли говорить, что независимые и ироничные Андрей и Веня умудряются мгновенно настроить против себя Верховного проверяющего?



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