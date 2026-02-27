Не злите принцессу (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн

В прошлой жизни Шэн Чживань, благородная жена, пожертвовала всем ради любви, но была предана мужем, вернувшимся с войны с наложницей. Умирая от горя, она получила второй шанс. В новой жизни она поклялась: больше никому не доверять слепо. Всё, что было отнято обманом, она намерена вернуть с лихвой. Недоброжелателям из княжеской усадьбы ещё предстоит пожалеть о своей жадности и вероломстве.

