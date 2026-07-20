Жизнь, как известно, не проста, и у каждого человека, даже если он полицейский, может быть своя тайна в прошлом. Две главные героини работают в специальном отделе женской полиции — расследуют и консультируют дела, связанные с женской преступностью, но и у них есть свои скелеты в шкафу.



Лейтенант Елена Николаева, учась в юридическом институте, по вечерам подрабатывала эскорт-услугами, чтобы оплатить лечение для больной матери. У майора Ольги Кирсановой, опытного потомственного полицейского, был нервный срыв после обвинения в убийстве мужа. Чтобы снять стресс, Ольга выбрала старое русское средство — алкоголь. Такие тайны из прошлого ставят под угрозу блестящие карьеры женщин-полицейских, потому что этими козырями могут воспользоваться враги.

