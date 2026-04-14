Натаниэль Коллинс vs Кристобаль Лоренте. Реванш (сериал, 2026) сезон 1 смотреть онлайн

Коллинс и Лоренте предпринимают вторую попытку определить, кто сильнее. На кону стоит право драться за мировой титул



Дела нужно доводить до конца. Натаниэль Коллинс и Кристобаль Лоренте решили не оставлять открытым вопрос очного противостояния – в октябре 2025 года их бой завершился ничьей, поэтому полгода спустя там же, в Глазго, состоится реванш. На кону теперь не титул чемпиона Европы EBU, принадлежавший испанцу, а серебряный пояс WBC британца Коллинса и право претендовать на полноценный мировой титул, отчего статус поединка лишь повышается. Хотя, казалось бы, куда уж выше, когда речь о первом и втором номере рейтинга полулегкого веса организации. Кто-то из этой пары обязательно подерется за полноценный мировой титул. Осталось узнать, кто именно.

