Настоящая история (сериал, 2016) сезон 1 смотреть онлайн

В программе можно увидеть, как историки при помощи криминалистов, генетиков, химиков, инженеров обнаруживают неожиданные свидетельства тех или иных исторических событий, которые оказали решающее влияние на судьбу нашей страны. История становится такой же точной наукой, как физика или химия. Наукой, в которой предположения, чтобы стать окончательными выводами, нуждаются в материальном подтверждении. Каждая серия проекта посвящена поиску ответа на вопрос, над которым историческая наука билась не одно десятилетие, и только сейчас, похоже, российским ученым удается приблизиться к истине.

