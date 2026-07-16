Стёпе 28 лет. Недавно он вышел из тюрьмы по УДО, теперь мечтает стать элитным сантехником и работать в Москве. Однако у судьбы другие планы. Получив в наследство старую комнату бабушки в Нижнем Новгороде, Стёпа стал наследником и темного прошлого своей родственницы: она оказалась кладменом полицейского. Теперь нечестный полицейский требует от Степы вернуть долг бабушки — 2,5 млн рублей, иначе молодой человек снова отправится в тюрьму.



На этом проблемы Степы не заканчиваются. Дом, в котором он получил квартиру, хотят снести ради строительства ТЦ. Неожиданно для себя Степа становится борцом за права жильцов.

