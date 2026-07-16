На дне (сериал, 2023) сезон 1 смотреть онлайн
2023, На дне. Сезон 1 11 серий
Комедия18+
Серия в подписке «PREMIER»
Сезоны и серии
- 18+27 мин
На дне
Сезон 1 Серия 1
- 18+24 мин
На дне
Сезон 1 Серия 2
- 18+24 мин
На дне
Сезон 1 Серия 3
- 18+24 мин
На дне
Сезон 1 Серия 4
- 18+23 мин
На дне
Сезон 1 Серия 5
- 18+25 мин
На дне
Сезон 1 Серия 6
- 18+23 мин
На дне
Сезон 1 Серия 7
- 18+21 мин
На дне
Сезон 1 Серия 8
- 18+22 мин
На дне
Сезон 1 Серия 9
- 18+28 мин
На дне
Сезон 1 Серия 10
О сериале
Стёпе 28 лет. Недавно он вышел из тюрьмы по УДО, теперь мечтает стать элитным сантехником и работать в Москве. Однако у судьбы другие планы. Получив в наследство старую комнату бабушки в Нижнем Новгороде, Стёпа стал наследником и темного прошлого своей родственницы: она оказалась кладменом полицейского. Теперь нечестный полицейский требует от Степы вернуть долг бабушки — 2,5 млн рублей, иначе молодой человек снова отправится в тюрьму.
На этом проблемы Степы не заканчиваются. Дом, в котором он получил квартиру, хотят снести ради строительства ТЦ. Неожиданно для себя Степа становится борцом за права жильцов.
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