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Мы владеем этим городом
1-й сезон

Мы владеем этим городом (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн

8.22022, We Own This City 6 серий
Драма, Биография18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Балтимор, 2017 год. Группа полицейских из отдела по розыску незаконного оружия была обвинена в мошенничестве, вымогательствах и ограблениях.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Биография

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
7.6 IMDb