Моя звездочка (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн

Моя звездочка. Сезон 1
Моя звездочка
2025, Моя звездочка. Сезон 1 46 серий
0+

Это обучающий и развлекательный канал для самых маленьких.
Мультфильмы и развивающее видео для малышей O+.
Карточки Домана. Викторины для малышей. Ролики по системе Монтессори.
Изучаем окружающий мир. Учим цвета, формы, звуки животных.

Страна
Россия
Жанр
Блог

