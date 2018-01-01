Моя звездочка
Wink
Детям
Моя звездочка
2025, Моя звездочка 1 сезон
Блог0+

Моя звездочка (сериал, 2025) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Это обучающий и развлекательный канал для самых маленьких.
Мультфильмы и развивающее видео для малышей O+.
Карточки Домана. Викторины для малышей. Ролики по системе Монтессори.
Изучаем окружающий мир. Учим цвета, формы, звуки животных.

Страна
Россия
Жанр
Блог

Рейтинг