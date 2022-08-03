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Моя гениальная подруга
3-й сезон

Моя гениальная подруга (сериал, 2020) сезон 3 смотреть онлайн

9.02020, L'amica geniale 9 серий
Драма18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

3 сезон сериала «Моя гениальная подруга» станет продолжением истории о дружбе двух молодых и бойких итальянок, ищущих счастья. Картина основана на литературном цикле и настоящем бестселлере Элены Ферранты «Неополитанский Квартет». Смотрите продолжение взрывного итальянского сериала на Wink!

Скромница Элена и бойкая Лила — две молодые итальянки, живущие в 1950-х в бедном районе Неаполя и мечтающие выбраться из грязи и разрухи. Одна пытается добиться цели через собственные знания и способности, делая упор на учебу. Вторая — выходит замуж за местного предпринимателя.

Чем обернется их противостояние и как может выглядеть дружба двух горячих и амбициозных итальянок смотрите в 3 сезоне сериала «Моя гениальная подруга» на онлайн-сервисе Wink.

Страна
США, Италия
Жанр
Драма

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Моя гениальная подруга»