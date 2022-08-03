Моя гениальная подруга (сериал, 2020) сезон 3 смотреть онлайн
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О сериале
3 сезон сериала «Моя гениальная подруга» станет продолжением истории о дружбе двух молодых и бойких итальянок, ищущих счастья. Картина основана на литературном цикле и настоящем бестселлере Элены Ферранты «Неополитанский Квартет». Смотрите продолжение взрывного итальянского сериала на Wink!
Скромница Элена и бойкая Лила — две молодые итальянки, живущие в 1950-х в бедном районе Неаполя и мечтающие выбраться из грязи и разрухи. Одна пытается добиться цели через собственные знания и способности, делая упор на учебу. Вторая — выходит замуж за местного предпринимателя.
Чем обернется их противостояние и как может выглядеть дружба двух горячих и амбициозных итальянок смотрите в 3 сезоне сериала «Моя гениальная подруга» на онлайн-сервисе Wink.
Рейтинг
- Режиссёр
Саверио
Костанцо
- Режиссёр
Даниэле
Лукетти
- АРРежиссёр
Аличе
Рорвахер
- ЭдАктриса
Элиза
дель Дженио
- ММАктриса
Маргерита
Маццукко
- ЛНАктриса
Людовика
Насти
- ГДАктриса
Гая
Джираче
- ДРАктриса
Дора
Романо
- ТРАктёр
Томмазо
Рушано
- ДДАктёр
Дженнаро
Де Стефано
- КДАктёр
Кристиян
Ди Джакомо
- ДААктёр
Джованни
Амура
- Актриса
Альба
Рорвахер
- Сценарист
Саверио
Костанцо
- ЛПСценарист
Лаура
Паолуччи
- ФПСценарист
Франческо
Пикколо
- ЭФСценарист
Элена
Ферранте
- ЛМПродюсер
Лоренцо
Мьели
- ЛППродюсер
Лаура
Паолуччи
- АКХудожница
Антонелла
Каннароцци
- ДБХудожник
Джанкарло
Базили
- ФКМонтажёр
Франческа
Кальвелли
- АФМонтажёр
Анналиса
Форгиони
- ФЧОператор
Фабио
Чанкетти
- ЭЛОператор
Элен
Лувар
- МРКомпозитор
Макс
Рихтер