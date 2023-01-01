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Моя гениальная подруга
Актёры и съёмочная группа сериала «Моя гениальная подруга»

Актёры и съёмочная группа сериала «Моя гениальная подруга»

Режиссёры

Саверио Костанцо

Саверио Костанцо

Saverio Costanzo
Режиссёр
Даниэле Лукетти

Даниэле Лукетти

Daniele Luchetti
Режиссёр
Аличе Рорвахер

Аличе Рорвахер

Alice Rohrwacher
Режиссёр

Актёры

Элиза дель Дженио

Элиза дель Дженио

Elisa del Genio
АктрисаElena Greco
Маргерита Маццукко

Маргерита Маццукко

Margherita Mazzucco
АктрисаElena Greco
Людовика Насти

Людовика Насти

Ludovica Nasti
АктрисаRaffaella Cerullo
Гая Джираче

Гая Джираче

Gaia Girace
АктрисаLila Cerullo
Дора Романо

Дора Романо

Dora Romano
АктрисаMiss Oliviero
Томмазо Рушано

Томмазо Рушано

Tommaso Rusciano
Актёр
Дженнаро Де Стефано

Дженнаро Де Стефано

Gennaro De Stefano
Актёр
Кристиян Ди Джакомо

Кристиян Ди Джакомо

Kristijan Di Giacomo
Актёр
Джованни Амура

Джованни Амура

Giovanni Amura
Актёр
Альба Рорвахер

Альба Рорвахер

Alba Rohrwacher
Актрисарассказчик

Сценаристы

Саверио Костанцо

Саверио Костанцо

Saverio Costanzo
Сценарист
Лаура Паолуччи

Лаура Паолуччи

Laura Paolucci
Сценарист
Франческо Пикколо

Франческо Пикколо

Francesco Piccolo
Сценарист
Элена Ферранте

Элена Ферранте

Elena Ferrante
Сценарист

Продюсеры

Лоренцо Мьели

Лоренцо Мьели

Lorenzo Mieli
Продюсер
Лаура Паолуччи

Лаура Паолуччи

Laura Paolucci
Продюсер

Художники

Антонелла Каннароцци

Антонелла Каннароцци

Antonella Cannarozzi
Художница
Джанкарло Базили

Джанкарло Базили

Giancarlo Basili
Художник

Монтажёры

Франческа Кальвелли

Франческа Кальвелли

Francesca Calvelli
Монтажёр
Анналиса Форгиони

Анналиса Форгиони

Annalisa Forgione
Монтажёр

Операторы

Фабио Чанкетти

Фабио Чанкетти

Fabio Cianchetti
Оператор
Элен Лувар

Элен Лувар

Hélène Louvart
Оператор

Композиторы

Макс Рихтер

Макс Рихтер

Max Richter
Композитор