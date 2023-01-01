WinkСериалыМоя гениальная подругаАктёры и съёмочная группа сериала «Моя гениальная подруга»
Актёры и съёмочная группа сериала «Моя гениальная подруга»
Режиссёры
Актёры
АктрисаElena Greco
Элиза дель ДжениоElisa del Genio
АктрисаElena Greco
Маргерита МаццуккоMargherita Mazzucco
АктрисаRaffaella Cerullo
Людовика НастиLudovica Nasti
АктрисаLila Cerullo
Гая ДжирачеGaia Girace
АктрисаMiss Oliviero
Дора РоманоDora Romano
Актёр
Томмазо РушаноTommaso Rusciano
Актёр
Дженнаро Де СтефаноGennaro De Stefano
Актёр
Кристиян Ди ДжакомоKristijan Di Giacomo
Актёр
Джованни АмураGiovanni Amura
Актрисарассказчик