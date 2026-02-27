Мой муж – мрачный жнец (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн

Мой муж – мрачный жнец. Сезон 1
Мой муж – мрачный жнец
1-й сезон

2025, Nae nampyeoneun jeoseungsaja 72 серии
Мелодрама, Фэнтези18+

О сериале

Травмированная предательством парня девушка встречает в баре загадочного мужчину. Узнав, что он начальник её бывшего, она из мести решает выйти за него замуж. Она и не догадывается, что её новоиспечённый супруг — проводник в загробный мир.

Страна
Южная Корея
Жанр
Мелодрама, Фэнтези

Рейтинг