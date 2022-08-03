Мост (сериал, 2011) сезон 2 смотреть онлайн
9.02011, Bron/Broen 10 серий
Триллер, Криминал18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
На самой середине Эресуннского моста, связывающего Швецию с Данией, происходит краткое отключение электроэнергии. Появление освещения сопровождается обнаружением незнакомого объекта: тела женщины, обращенного головой к Швеции, ногами — к Дании. Чья полиция должна руководить расследованием убийства подброшенной за несколько минут мертвой женщины?
Рейтинг
8.3 КиноПоиск
8.6 IMDb
- ХГРежиссёр
Хенрик
Георгссон
- РХРежиссёр
Румле
Хаммерих
- ШЗРежиссёр
Шарлотта
Зилинг
- МАРежиссёр
Мортен
Арнфред
- СХАктриса
София
Хелин
- Актёр
Ким
Бодния
- ТЛАктёр
Туре
Линдхардт
- ДМАктёр
Даг
Малмберг
- СБАктриса
Сара
Боберг
- РПАктёр
Рафаэль
Петтерссон
- ГФАктёр
Гэбриел
Флорес Жаир
- ПШАктриса
Пак
Шарбау
- ЛСАктёр
Ларс
Симонсен
- ХАктёр
Хенрик
Лундстрем
- КвАктриса
Кэндис
ван Литсенборг
- МДСценарист
Мортен
Драгстед
- МЛСценарист
Марен
Луизе Кеэне
- КАСценарист
Камилла
Альгрен
- ЭАСценарист
Эрик
Арнбом
- ММСценарист
Монс
Морлинд
- КХХудожница
Керстин
Хальворссон
- НСХудожник
Нильс
Сейер
- СГХудожник
Сёрен
Гам
- ПДХудожник
Питер
Де Неергаард
- ЁЙОператор
Ёрген
Йоханссон