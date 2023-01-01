Мост (сериал, 2011) смотреть онлайн

Сюжет

Одно тело, но два трупа — головоломка на границе Дании и Швеции. Скандинавский триллер в духе канадского детектива «Убийство».



После кратковременного отключения электроэнергии в округе на середине Эресуннского моста, где проходит граница Швеции и Дании, находят тело мертвой женщины. Труп разрезан пополам и располагается ногами на датской территории, а верхней частью тела — на шведской. Кроме того, при вскрытии обнаруживается, что эти части принадлежат разным людям. Убийца словно приглашает полицию двух стран решить страшную головоломку, которую он загадал. В ходе расследования детективы Сага Норен и Мартин Руде устанавливают причастность загадочного кровавого маньяка к ряду других нераскрытых убийств, которые он планировал в течение нескольких лет. Не пропустите противостояние гениального преступника и следователей.



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