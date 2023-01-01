Мост (сериал, 2011) смотреть онлайн
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Сюжет
Одно тело, но два трупа — головоломка на границе Дании и Швеции. Скандинавский триллер в духе канадского детектива «Убийство».
После кратковременного отключения электроэнергии в округе на середине Эресуннского моста, где проходит граница Швеции и Дании, находят тело мертвой женщины. Труп разрезан пополам и располагается ногами на датской территории, а верхней частью тела — на шведской. Кроме того, при вскрытии обнаруживается, что эти части принадлежат разным людям. Убийца словно приглашает полицию двух стран решить страшную головоломку, которую он загадал. В ходе расследования детективы Сага Норен и Мартин Руде устанавливают причастность загадочного кровавого маньяка к ряду других нераскрытых убийств, которые он планировал в течение нескольких лет. Не пропустите противостояние гениального преступника и следователей.
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Информация
Рейтинг
- ХГРежиссёр
Хенрик
Георгссон
- РХРежиссёр
Румле
Хаммерих
- ШЗРежиссёр
Шарлотта
Зилинг
- МАРежиссёр
Мортен
Арнфред
- СХАктриса
София
Хелин
- Актёр
Ким
Бодния
- ТЛАктёр
Туре
Линдхардт
- ДМАктёр
Даг
Малмберг
- СБАктриса
Сара
Боберг
- РПАктёр
Рафаэль
Петтерссон
- ГФАктёр
Гэбриел
Флорес Жаир
- ПШАктриса
Пак
Шарбау
- ЛСАктёр
Ларс
Симонсен
- ХАктёр
Хенрик
Лундстрем
- КвАктриса
Кэндис
ван Литсенборг
- МДСценарист
Мортен
Драгстед
- МЛСценарист
Марен
Луизе Кеэне
- КАСценарист
Камилла
Альгрен
- ЭАСценарист
Эрик
Арнбом
- ММСценарист
Монс
Морлинд
- КХХудожница
Керстин
Хальворссон
- НСХудожник
Нильс
Сейер
- СГХудожник
Сёрен
Гам
- ПДХудожник
Питер
Де Неергаард
- ЁЙОператор
Ёрген
Йоханссон