Мореодор. Сезон 1
Wink
Сериалы
Мореодор
1-й сезон

Мореодор (сериал, 2024) сезон 1 смотреть онлайн

2024, Мореодор. Сезон 1 28 серий
Кулинария18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Профессиональный шеф-повар Сергей Лигай делится вдохновляющими рецептами для приготовления вкусных и полезных блюд из морепродуктов. Раскройте весь потенциал морских деликатесов и научитесь их готовить на своей собственной кухне

Страна
Россия
Жанр
Кулинария

Рейтинг