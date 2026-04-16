Мореодор
Wink
Сериалы
Мореодор
2024, Мореодор 1 сезон
Кулинария18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»

Мореодор (сериал, 2024) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Профессиональный шеф-повар Сергей Лигай делится вдохновляющими рецептами для приготовления вкусных и полезных блюд из морепродуктов. Раскройте весь потенциал морских деликатесов и научитесь их готовить на своей собственной кухне

Страна
Россия
Жанр
Кулинария

Рейтинг