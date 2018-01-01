Wink
Детям
Монк
1-й сезон

Монк (мультсериал, 2010) сезон 1 смотреть онлайн

2010, Monk Little Dog 52 серии
Мультсериалы, Для самых маленьких6+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Монк ни секунды не может усидеть на месте и постоянно попадает в разные смешные передряги. Его любопытство так велико, что порой мешает и ему самому, и окружающим. Но Монку очень скучно в одиночестве, поэтому он не упускает возможности с кем-нибудь подружиться и повеселиться вместе с новым знакомым.

Страна
Франция, Южная Корея
Жанр
Мультсериалы, Для самых маленьких

Рейтинг

6.1 IMDb