Монк (мультсериал, 2010) сезон 1 смотреть онлайн
2010, Monk Little Dog 52 серии
Мультсериалы, Для самых маленьких6+
О сериале
Монк ни секунды не может усидеть на месте и постоянно попадает в разные смешные передряги. Его любопытство так велико, что порой мешает и ему самому, и окружающим. Но Монку очень скучно в одиночестве, поэтому он не упускает возможности с кем-нибудь подружиться и повеселиться вместе с новым знакомым.
СтранаФранция, Южная Корея
6.1 IMDb