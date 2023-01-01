Монк (мультсериал, 2010) смотреть онлайн

Сюжет

«Монк» – это франко-корейский мультсериал о приключениях непоседливого щенка, который то и дело попадает в курьезные, а порой и в опасные – ситуации. Посмотреть, как хвостатому герою удается выходить сухим из воды, можно онлайн и в хорошем качестве.



Жизнерадостный, хоть и не очень везучий пес Монк постоянно стремится к новым открытиям и впечатлениям, но его любознательность зачастую ведет к разного рода катастрофам. Например, однажды щеночек решает сделать романтический сюрприз своей возлюбленной розовой пуделихе Кимми, а в результате переворачивает дом собачки вверх дном и попадает в вечную немилость к ее коту по кличке Суши. Есть у Монка и другой недоброжелатель – пес по прозвищу Динг, который соперничает с нашим героем за внимание Кимми. Кого предпочтет своенравная красотка? В какие неприятности угодят Монк и его лучший друг – вечно сонный пес Бен? Сумеют ли герои подружиться с грозным соседским питбулем? Ответы на эти и многие другие вопросы маленькие зрители могут узнать, посмотрев серию смешных и поучительных коротких мультфильмов «Монк» онлайн и абсолютно бесплатно.



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