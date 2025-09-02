WinkСериалыМнимый больной1-й сезон
Мнимый больной (сериал, 2016) сезон 1 смотреть онлайн
2016, Мнимый больной. Сезон 1 19 серий
ТВ-шоу18+
Сезоны и серии
- 18+26 мин
Мнимый больной
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+26 мин
Мнимый больной
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+27 мин
Мнимый больной
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+26 мин
Мнимый больной
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+27 мин
Мнимый больной
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+27 мин
Мнимый больной
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+27 мин
Мнимый больной
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+26 мин
Мнимый больной
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 18+26 мин
Мнимый больной
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 18+26 мин
Мнимый больной
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 18+27 мин
Мнимый больной
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 18+26 мин
Мнимый больной
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 18+28 мин
Мнимый больной
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 18+26 мин
Мнимый больной
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 18+27 мин
Мнимый больной
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 18+27 мин
Мнимый больной
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
- 18+27 мин
Мнимый больной
Сезон 1 Серия 17Бесплатно
- 18+26 мин
Мнимый больной
Сезон 1 Серия 18Бесплатно
- 18+27 мин
Мнимый больной
Сезон 1 Серия 19Бесплатно
О сериале
Ведущий программы отправится в путешествие по всему миру, чтобы на своем опыте опробовать самые смелые и неожиданные методы лечения. Он встретится лицом к лицу со знахарями всего мира, чтобы узнать, кто из них настоящий врач, а кто многие годы манипулирует пациентами. Андрей Понкратов верит, что народная медицина - самая надежная, проверенная веками, поэтому он последовательно подвергает себя самым странным процедурам. От некоторых из них он действительно чувствует эффект, пусть и не всегда положительный.