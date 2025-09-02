Мнимый больной (сериал, 2016) сезон 1 смотреть онлайн

Ведущий программы отправится в путешествие по всему миру, чтобы на своем опыте опробовать самые смелые и неожиданные методы лечения. Он встретится лицом к лицу со знахарями всего мира, чтобы узнать, кто из них настоящий врач, а кто многие годы манипулирует пациентами. Андрей Понкратов верит, что народная медицина - самая надежная, проверенная веками, поэтому он последовательно подвергает себя самым странным процедурам. От некоторых из них он действительно чувствует эффект, пусть и не всегда положительный.

