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Мне нравится Ямал (сериал, 2024) сезон 1 смотреть онлайн
2024, Мне нравится Ямал. Сезон 1 16 серий
Кулинария18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
Сезоны и серии
- 18+17 мин
Мне нравится Ямал
Сезон 1 Серия 1
- 18+16 мин
Мне нравится Ямал
Сезон 1 Серия 2
- 18+12 мин
Мне нравится Ямал
Сезон 1 Серия 3
- 18+17 мин
Мне нравится Ямал
Сезон 1 Серия 4
- 18+17 мин
Мне нравится Ямал
Сезон 1 Серия 5
- 18+13 мин
Мне нравится Ямал
Сезон 1 Серия 6
- 18+12 мин
Мне нравится Ямал
Сезон 1 Серия 7
- 18+16 мин
Мне нравится Ямал
Сезон 1 Серия 8
- 18+12 мин
Мне нравится Ямал
Сезон 1 Серия 9
- 18+13 мин
Мне нравится Ямал
Сезон 1 Серия 10
- 18+14 мин
Мне нравится Ямал
Сезон 1 Серия 11
- 18+10 мин
Мне нравится Ямал
Сезон 1 Серия 12
- 18+11 мин
Мне нравится Ямал
Сезон 1 Серия 13
- 18+10 мин
Мне нравится Ямал
Сезон 1 Серия 14
- 18+16 мин
Мне нравится Ямал
Сезон 1 Серия 15
- 18+18 мин
Мне нравится Ямал
Сезон 1 Серия 16
О сериале
В авторской программе Джафара зрители узнают, как готовить национальные блюда со всего мира, новые фишки и навыки, которые помогут в готовке и подарят вашим кулинарным шедеврам неповторимый вкус, а также необычные рецепты домашнего приготовления, в том числе из мяса оленя и рыбы