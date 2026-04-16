Мне нравится Ямал
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Мне нравится Ямал
2024, Мне нравится Ямал 1 сезон
Кулинария18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»

Мне нравится Ямал (сериал, 2024) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

В авторской программе Джафара зрители узнают, как готовить национальные блюда со всего мира, новые фишки и навыки, которые помогут в готовке и подарят вашим кулинарным шедеврам неповторимый вкус, а также необычные рецепты домашнего приготовления, в том числе из мяса оленя и рыбы

Страна
Россия
Жанр
Кулинария

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