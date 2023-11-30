Младшая сестра. Сезон 2
Младшая сестра
2-й сезон

Младшая сестра (сериал, 2022) сезон 2 смотреть онлайн

7.52022, Kid Sister 5 серий
Комедия18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Новозеландский комедийный сериал в стиле «Дряни» — о молодой еврейке из Окленда, которой приходится справляться с проблемами в личной жизни, пока консервативная семья ожидает от нее следования традициям. 29-летняя Лулу гордится своими еврейскими корнями, но в то же время чувствует на себе давление семейных ожиданий. Родственники хотят выдать ее за какого-нибудь «милого еврейского мальчика», так что свои настоящие отношения Лулу приходится скрывать. Семейные встречи превращаются для нее в пытку, к тому же она стесняется своей внешности, терпит симптомы неприятной инфекции, а ее непростой характер, кажется, осложняет жизнь всем вокруг.

Страна
Новая Зеландия
Жанр
Комедия

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.6 IMDb