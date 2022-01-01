Младшая сестра (сериал, 2022) сезон 2 серия 4 смотреть онлайн

Новозеландский комедийный сериал в стиле «Дряни» — о молодой еврейке из Окленда, которой приходится справляться с проблемами в личной жизни, пока консервативная семья ожидает от нее следования традициям. 29-летняя Лулу гордится своими еврейскими корнями, но в то же время чувствует на себе давление семейных ожиданий. Родственники хотят выдать ее за какого-нибудь «милого еврейского мальчика», так что свои настоящие отношения Лулу приходится скрывать. Семейные встречи превращаются для нее в пытку, к тому же она стесняется своей внешности, терпит симптомы неприятной инфекции, а ее непростой характер, кажется, осложняет жизнь всем вокруг. Наблюдать, как Лулу справляется с жизненными неурядицами и учится быть лучше, можно, если смотреть сериал «Младшая сестра» онлайн в сервисе Wink.





Сериал Младшая сестра 2 сезон 4 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.