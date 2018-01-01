Мисс 89 (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн
О сериале
32 девушки приезжают в поместье, где им предстоит три месяца усиленно готовиться к конкурсу красоты «Мисс Мексика 89». Отрезанные от внешнего мира, они должны сидеть на жестких диетах, терпеть изнурительные физические нагрузки и даже делать пластические операции. Тем временем организаторы совсем не против настраивать девушек друг против друга.
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
7.4 IMDb
- СКРежиссёр
Сильвия
Кер
- ЛПРежиссёр
Лусия
Пуэнсо
- ХРАктриса
Химена
Ромо
- ЛЭАктёр
Луис
Эрнесто Франко
- НДАктриса
Наташа
Дупейрон
- ИСАктриса
Ильса
Салас
- ФЕАктриса
Флор
Едуарда Гуррола
- ЛГАктриса
Лейди
Гутьеррес
- БЛАктриса
Барбара
Лопес
- ЯГАктёр
Янис
Герреро
- РРАктриса
Рут
Рамос
- МРСценарист
Мария
Рене Пруденсио
- ЭКПродюсер
Эдуардо
Кастро
- ХдПродюсер
Хуан
де Диос Ларраин
- АГКомпозитор
Андрес
Гольдштейн
- ДТКомпозитор
Даниэль
Тарраб