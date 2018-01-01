Wink
Мисс 89
1-й сезон

Мисс 89 (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн

7.82022, Señorita 89 6 серий
Триллер, Драма18+

О сериале

32 девушки приезжают в поместье, где им предстоит три месяца усиленно готовиться к конкурсу красоты «Мисс Мексика 89». Отрезанные от внешнего мира, они должны сидеть на жестких диетах, терпеть изнурительные физические нагрузки и даже делать пластические операции. Тем временем организаторы совсем не против настраивать девушек друг против друга.

Чили
Драма, Триллер

6.9 КиноПоиск
7.4 IMDb

