Мисс 89
Wink
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Мисс 89
7.82022, Señorita 89 1 сезон
Триллеры, Драмы18+

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Мисс 89 (сериал, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

32 девушки приезжают в поместье, где им предстоит три месяца усиленно готовиться к конкурсу красоты «Мисс Мексика 89». Отрезанные от внешнего мира, они должны сидеть на жестких диетах, терпеть изнурительные физические нагрузки и даже делать пластические операции. Тем временем организаторы совсем не против настраивать девушек друг против друга.

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Информация

Страна
Чили
Жанры
Драмы, Триллеры

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Мисс 89»

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