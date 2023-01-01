Мисс 89 (сериал, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

32 девушки приезжают в поместье, где им предстоит три месяца усиленно готовиться к конкурсу красоты «Мисс Мексика 89». Отрезанные от внешнего мира, они должны сидеть на жестких диетах, терпеть изнурительные физические наг�рузки и даже делать пластические операции. Тем временем организаторы совсем не против настраивать девушек друг против друга.



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