Мишки-обнимашки. Сезон 4
Мишки-обнимашки
4-й сезон

Мишки-обнимашки (мультсериал, 2017) сезон 4 смотреть онлайн

8.72017, Hug Me 13 серий
Мультсериалы0+

О сериале

Маленький медвежонок Тедди живет в лесу с папой Медведем. Вместе с Солнышком юные зрители наблюдают за их увлекательными приключениями. Обаятельный и любознательный малыш Тедди научится быть ответственным и поможет папе подготовиться к зимней спячке, узнает, что же такое «хобби» и куда пропал его молочный зуб. Каждый их день не похож на предыдущий и полон интересных открытий!


Страна
Германия, Польша
Жанр
Мультсериалы

Рейтинг

8.5 КиноПоиск