Миффи (мультсериал, 1992) сезон 2 смотреть онлайн бесплатно
7.31992, Dick Bruna 30 серий
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Миффи
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Миффи
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Миффи
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Миф�фи
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Миффи
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Миффи
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Миффи
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Сюжет
Простой, минималистичный, не перегруженный деталями, но в то же время увлекательный мультсериал о приключениях дев�очки-крольчонка Миффи. Миффи – своего рода культовый персонаж, известный еще с 50-х годов прошлого столетия, поэтому смотреть сериал будет интересно не только детям, но и их родителям, которые, вполне возможно, помнят милого крольчонка по книжкам с картинками.
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Информация
СтранаНидерланды
ЖанрыМультсериалы
Рейтинг
7.0 IMDb