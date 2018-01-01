Wink
Мэр
1-й сезон

Мэр (сериал, 2017) сезон 1 смотреть онлайн

2017, The Mayor 13 серий
Комедия18+

О сериале

При демократии каждый может стать политиком, если за него проголосует народ. Люди так устали от прежней власти, что проголосовали за чернокожего рэпера. И теперь ему нужно разбираться, как командовать городом и делать жизнь его жителей лучше.

Страна
США
Жанр
Комедия

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
5.7 IMDb

