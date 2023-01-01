Мэр
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Мэр

Мэр (сериал, 2017) смотреть онлайн

2017, The Mayor 1 сезон
Комедии, Зарубежные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

При демократии каждый может стать политиком, если за него проголосует народ. Люди так устали от прежней власти, что проголосовали за чернокожего рэпера. И теперь ему нужно разбираться, как командовать городом и делать жизнь его жителей лучше.

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Рейтинг

5.7 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Мэр»

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