Меганаука (сериал, 2016) сезон 1 смотреть онлайн

Все знают, что наука делается в тиши кабинетов и лабораторий, где небольшие команды ученых колдуют над фундаментальными открытиями. Но даже в этом мире есть своя высшая лига.



Экспериментальные установки, для которых размер имеет значение. Эти научные гиганты напоминают настоящие заводы. Они занимают огромную площадь и строятся десятилетиями. Как правило, ради одного и того же эксперимента. Расположенные в разных частях света, эти чудеса инженерной мысли должны открыть нам самые сокровенные тайны мироздания. Как появилась Вселенная? Из чего состоит все вокруг? Где найти источник бесконечной энергии? Программа «Меганаука» — это путешествие в мир монстров науки, от одного вида которых захватывает дух.

