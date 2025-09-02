Меганаука (сериал, 2016) сезон 1 смотреть онлайн
2016, Меганаука. Сезон 1 13 серий
Документальный16+
О сериале
Все знают, что наука делается в тиши кабинетов и лабораторий, где небольшие команды ученых колдуют над фундаментальными открытиями. Но даже в этом мире есть своя высшая лига.
Экспериментальные установки, для которых размер имеет значение. Эти научные гиганты напоминают настоящие заводы. Они занимают огромную площадь и строятся десятилетиями. Как правило, ради одного и того же эксперимента. Расположенные в разных частях света, эти чудеса инженерной мысли должны открыть нам самые сокровенные тайны мироздания. Как появилась Вселенная? Из чего состоит все вокруг? Где найти источник бесконечной энергии? Программа «Меганаука» — это путешествие в мир монстров науки, от одного вида которых захватывает дух.