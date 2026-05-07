Машины с того света. Сезон 18
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18-й сезон

Машины с того света (сериал, 2011) сезон 18 смотреть онлайн

8.22011, Graveyard Carz 8 серий
Документальный, Реалити - шоу18+
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17-й сезон18-й сезон

О сериале

Мир завален разлагающимися кузовами бывших спорткаров, но на Graveyard Carz ни один автомобиль не заржавел настолько, чтобы его нельзя было восстановить.

Страна
США
Жанр
Документальный, Реалити - шоу

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.1 IMDb