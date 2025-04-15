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Мама. Жизнь Богородицы (сериал, 2023) сезон 1 смотреть онлайн
2023, Мама. Жизнь Богородицы. Сезон 1 2 серии
Документальные16+
Контент станет доступным 15.04.2025
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Сюжет
Она видела смерть и воскрешение собственного Сына. Она посвятила свою жизнь людям и осталась с нами навсегда. Она слышит все наши молитвы, потому что Её любовь безусловна…
Приглашаем вас, дорогие друзья, к просмотру второй серии большого документального фильма о земном пути нашей родной, любимой всеми помощницы, защитницы рода христианского — Богородицы. Мамы.
Сегодня мы узнаем, какой была земная жизнь Божией Матери после смерти, Воскресения и Вознесения Её Сына? И какие чудеса по молитвам Богородице происходят в наши дни?
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