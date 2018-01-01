WinkСериалыМагическая битва1-й сезон
Магическая битва (мультсериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн
9.62020, Jujutsu Kaisen 1 серия
Аниме, Боевик18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Мир, в котором демоны питаются людьми, а те об этом даже не догадываются. Когда-то давно самый могущественный демон был повержен, а части его тела разбросаны по свету. Тот, кто сможет их собрать и поглотить, получит безграничную власть и даже сможет уничтожить человечество.
Физически развитого старшеклассника Юдзи Итадори волнуют насущные проблемы — почти всё время парень проводит в больнице с дедушкой, поэтому, чтобы отвязаться от настырных предложений вступить в спортивные клубы, записывается в оккультный. И внезапно оказывается в эпицентре борьбы за людские судьбы, когда его приятели снимают заклятье с некоего магического артефакта.
СтранаЯпония
ЖанрУжасы, Боевик, Мультсериалы, Аниме
Рейтинг
8.2 КиноПоиск
8.6 IMDb
- ПСРежиссёр
Пак
Сон-ху
- РТРежиссёр
Рёхэй
Такэсита
- ЭОРежиссёр
Эри
Осада
- КТРежиссёр
Кэн
Такахаси
- ДТРежиссёр
Даисукэ
Тикуси
- МНРежиссёр
Масато
Накадзоно
- ЮНАктёр
Юити
Накамура
- ДЭАктёр
Дзюнъя
Эноки
- ЮУАктёр
Юма
Утида
- АСАктриса
Асами
Сэто
- МИАктёр
Мицуо
Ивата
- НСАктёр
Нобунага
Симадзаки
- ТСАктёр
Томокадзу
Сэки
- МКАктриса
Микако
Комацу
- КУАктёр
Коки
Утияма
- ДСАктёр
Дзюнъити
Сувабэ
- КЦАктёр
Кэндзиро
Цуда
- СТАктёр
Сигэру
Тиба
- ТКАктёр
Такая
Курода
- Актёр
Такахиро
Сакурай
- СКАктёр
Субару
Кимура
- ХССценарист
Хироси
Сэко
- МКПродюсер
Макото
Кимура
- КСПродюсер
Кэисукэ
Сэсита
- ЮТХудожник
Юсукэ
Такэда
- ТХМонтажёр
Тадаси
Хирамацу
- КЯМонтажёр
Кэисукэ
Янаги
- АОКомпозитор
Ариса
Окэхадзама
- ЁТКомпозитор
Ёсимаса
Тэруи
- ХЦКомпозитор
Хироаки
Цуцуми