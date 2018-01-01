Магическая битва (мультсериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн

Мир, в котором демоны питаются людьми, а те об этом даже не догадываются. Когда-то давно самый могущественный демон был повержен, а части его тела разбросаны по свету. Тот, кто сможет их собрать и поглотить, получит безграничную власть и даже сможет уничтожить человечество.



Физически развитого старшеклассника Юдзи Итадори волнуют насущные проблемы — почти всё время парень проводит в больнице с дедушкой, поэтому, чтобы отвязаться от настырных предложений вступить в спортивные клубы, записывается в оккультный. И внезапно оказывается в эпицентре борьбы за людские судьбы, когда его приятели снимают заклятье с некоего магического артефакта.

