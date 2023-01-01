Магическая битва (мультсериал, 2020) смотреть онлайн
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Сюжет
Официальный рекордсмен Книги рекордов Гиннесса — самое популярное аниме в истории. «Магическая битва» — аниме, в котором школьник атлетического сложения воздает демонам по заслугам.
Юдзи Итадори — от природы очень сильный юноша, за которым гоняются все спортивные клубы школы. Однако из-за нелюбви к спорту и привязанности к тяжело больному дедушке Юдзи выбирает школьный клуб оккультизма. Именно с этого начинаются его злоключения, ведь старшеклассники в отсутствие Юдзи распечатывают сильный талисман — гнилой палец, который теперь притягивает к школе нечисть всех сортов. Будучи неспособным противостоять проклятиям, Юдзи не придумывает ничего лучше, чем проглотить палец и запечатать проклятие в себе. Это приводит к неожиданным последствиям, разбираться с которыми предстоит всем магам и шаманам Токио…
Чем обернется безрассудство Юдзи? Сможет ли он стать магом, контролирующим заточенное проклятие? Смотреть «Магическая битва» — аниме, перевернувшее индустрию, — стоит в том числе ради зрелищных сражений и неожиданных поворотов сюжета.
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Информация
СтранаЯпония
ЖанрыУжасы, Мультфильмы, Боевики, Аниме
Рейтинг
- ПСРежиссёр
Пак
Сон-ху
- РТРежиссёр
Рёхэй
Такэсита
- ЭОРежиссёр
Эри
Осада
- КТРежиссёр
Кэн
Такахаси
- ДТРежиссёр
Даисукэ
Тикуси
- МНРежиссёр
Масато
Накадзоно
- ЮНАктёр
Юити
Накамура
- ДЭАктёр
Дзюнъя
Эноки
- ЮУАктёр
Юма
Утида
- АСАктриса
Асами
Сэто
- МИАктёр
Мицуо
Ивата
- НСАктёр
Нобунага
Симадзаки
- ТСАктёр
Томокадзу
Сэки
- МКАктриса
Микако
Комацу
- КУАктёр
Коки
Утияма
- ДСАктёр
Дзюнъити
Сувабэ
- КЦАктёр
Кэндзиро
Цуда
- СТАктёр
Сигэру
Тиба
- ТКАктёр
Такая
Курода
- Актёр
Такахиро
Сакурай
- СКАктёр
Субару
Кимура
- ХССценарист
Хироси
Сэко
- МКПродюсер
Макото
Кимура
- КСПродюсер
Кэисукэ
Сэсита
- ЮТХудожник
Юсукэ
Такэда
- ТХМонтажёр
Тадаси
Хирамацу
- КЯМонтажёр
Кэисукэ
Янаги
- АОКомпозитор
Ариса
Окэхадзама
- ЁТКомпозитор
Ёсимаса
Тэруи
- ХЦКомпозитор
Хироаки
Цуцуми