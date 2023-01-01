Магическая битва (мультсериал, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Официальный рекордсмен Книги рекордов Гиннесса — самое популярное аниме в истории. «Магическая битва» — аниме, в котором школьник атлетического сложения воздает демонам по заслугам.



Юдзи Итадори — от природы очень сильный юноша, за которым гоняются все спортивные клубы школы. Однако из-за нелюбви к спорту и привязанности к тяжело больному дедушке Юдзи выбирает школьный клуб оккультизма. Именно с этого начинаются его злоключения, ведь старшеклассники в отсутствие Юдзи распечатывают сильный талисман — гнилой палец, который теперь притягивает к школе нечисть всех сортов. Будучи неспособным противостоять проклятиям, Юдзи не придумывает ничего лучше, чем проглотить палец и запечатать проклятие в себе. Это приводит к неожиданным последствиям, разбираться с которыми предстоит всем магам и шаманам Токио…



Чем обернется безрассудство Юдзи? Сможет ли он стать магом, контролирующим заточенное проклятие? Смотреть «Магическая битва» — аниме, перевернувшее индустрию, — стоит в том числе ради зрелищных сражений и неожиданных поворотов сюжета.



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