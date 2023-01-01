Любовь к подделке (сериал, 2023) сезон 1 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+36 мин
Любовь к подделке
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+42 мин
Любовь к подделке
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+36 мин
Любовь к подделке
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+47 мин
Любовь к подделке
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+38 мин
Любовь к подделке
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+34 мин
Любовь к подделке
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+38 мин
Любовь к подделке
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+46 мин
Любовь к подделке
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
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Любовь к подделке
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 18+31 мин
Любовь к подделке
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 18+37 мин
Любовь к подделке
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 18+40 мин
Любовь к подделке
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 18+27 мин
Любовь к подделке
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 18+40 мин
Любовь к подделке
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 18+46 мин
Любовь к подделке
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 18+40 мин
Любовь к подделке
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
Сюжет
Динамичный китайский триллер со звездами популярной дорамы «Загадочная любовь» Цао Юйнином и Юй Юэ. Не пропустите сериал «Любовь к подделке» 2023 с русской озвучкой на Wink!
В первом сезоне вы познакомитесь с богатой наследницей и известной певицей Сюй Сиси. После страшной автомобильной аварии она теряет память и не помнит прошлого. Врачи диагностируют у нее краткосрочную амнезию, но близкие замечают еще нечто странное в ее поведении: до аварии девушка пела под фонограмму, а теперь способна великолепно исполнять песни вживую. Ее телохранитель Лу Цзиньянь больше всего переживает за свою хозяйку и решает помочь ей докопаться до правды. Скоро становится ясно, что на самом деле девушку зовут Ань Юэ, и она является двойником популярной певицы. Бедняжке предстоит отправиться на поиски настоящей Сюй Сиси, чтобы раскрыть тайну своего происхождения и разобраться в случившемся.
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