Любовь к подделке (сериал, 2023) сезон 1 смотреть онлайн

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Динамичный китайский триллер со звездами популярной дорамы «Загадочная любовь» Цао Юйнином и Юй Юэ. Не пропустите сериал «Любовь к подделке» 2023 с русской озвучкой на Wink!



В первом сезоне вы познакомитесь с богатой наследницей и известной певицей Сюй Сиси. После страшной автомобильной аварии она теряет память и не помнит прошлого. Врачи диагностируют у нее краткосрочную амнезию, но близкие замечают еще нечто странное в ее поведении: до аварии девушка пела под фонограмму, а теперь способна великолепно исполнять песни вживую. Ее телохранитель Лу Цзиньянь больше всего переживает за свою хозяйку и решает помочь ей докопаться до правды. Скоро становится ясно, что на самом деле девушку зовут Ань Юэ, и она является двойником популярной певицы. Бедняжке предстоит отправиться на поиски настоящей Сюй Сиси, чтобы раскрыть тайну своего происхождения и разобраться в случившемся.



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