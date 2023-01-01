Любовь к подделке (сериал, 2023) смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+36 мин
Любовь к подделке
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+42 мин
Любовь к подделке
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+36 мин
Любовь к подделке
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+47 мин
Любовь к подделке
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+38 мин
Любовь к подделке
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+34 мин
Любовь к подделке
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+38 мин
Любовь к подделке
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+46 мин
Любовь к подделке
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 18+43 мин
Любовь к подделке
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 18+31 мин
Любовь к подделке
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 18+37 мин
Любовь к подделке
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 18+40 мин
Любовь к подделке
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 18+27 мин
Любовь к подделке
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 18+40 мин
Любовь к подделке
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 18+46 мин
Любовь к подделке
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 18+40 мин
Любовь к подделке
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
Сюжет
Захватывающая дорама о звездной наследнице, которая теряет память после аварии и начинает сомневаться в своем происхождении. Богатая наследница и певица Сюй Си Си приходит в себя после автокатастрофы, но не может вспомнить, кто она. Врачи объясняют ее состояние краткосрочной амнезией, а близкие начинают замечать странности в поведении девушки. До аварии поп-певица Сюй Си Си прекрасно двигалась на сцене, но выступала под фонограмму в силу слабых вокальных данных, а теперь отлично поет вживую. Телохранитель Лу Цзинь Янь влюбляется в новую версию прежде невыносимой клиентки, и она отвечает взаимностью, а вскоре перемены в девушке находят объяснение. Старый друг Сюй Си Си рассказывает ей, что она — двойник настоящей знаменитости, подстроившей аварию, и ее реальное имя Ань Юэ. В надежде разобраться в своем происхождении Юэ отправляется на поиски подлинной Сюй Си Си. Какие открытия ее ждут, увидите в дораме «Любовь к подделке» — с русской озвучкой сериал 2023 можно смотреть на Wink.
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