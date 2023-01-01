Любовь к подделке (сериал, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

Захватывающая дорама о звездной наследнице, которая теряет память после аварии и начинает сомневаться в своем происхождении. Богатая наследница и певица Сюй Си Си приходит в себя после автокатастрофы, но не может вспомнить, кто она. Врачи объясняют ее состояние краткосрочной амнезией, а близкие начинают замечать странности в поведении девушки. До аварии поп-певица Сюй Си Си прекрасно двигалась на сцене, но выступала под фонограмму в силу слабых вокальных данных, а теперь отлично поет вживую. Телохранитель Лу Цзинь Янь влюбляется в новую версию прежде невыносимой клиентки, и она отвечает взаимностью, а вскоре перемены в девушке находят объяснение. Старый друг Сюй Си Си рассказывает ей, что она — двойник настоящей знаменитости, подстроившей аварию, и ее реальное имя Ань Юэ. В надежде разобраться в своем происхождении Юэ отправляется на поиски подлинной Сюй Си Си. Какие открытия ее ждут, увидите в дораме «Любовь к подделке» — с русской озвучкой сериал 2023 можно смотреть на Wink.



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